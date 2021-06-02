Kılıçdaroğlu’nun ’10 bin dolar’ı sorduğu Şentop: Muhatabı ben değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ayda 10 bin dolar gönderilen’ siyasetçiyi açıklamasını istediği Meclis Başkanı Mustafa Şentop, konuya dair bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk kez 19 Mayıs’taki açıklamasında, suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiğini söylemişti. Bakan, bu ismi yalnızca savcılığa açıklayacağını dile getirmişti.

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Kılıçdaroğlu da Şentop’un bu ismi açıklamasını istemişti. CHP lideri son olarak dün “Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor” demişti.

‘Eleştiri değil iftira’

DHA’ya konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP liderinin sözleri için “Bu bir eleştiri değil bir iftira” dedi.

Kendisine Kılıçdaroğlu’nun sözleri aktarıldığında “Onu hangi meczup söylemiş” diye sorduğunu aktaran Şentop, “Sonra bir baktık ki Kılıçdaroğlu’nun sözüymüş” ifadesini kullandı.

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Soylu’nun ismi açıklaması yönünde kamuoyunda beklentiler olduğunu aktaran Meclis başkanı, kendilerinin de bu konudaki beklentilerini yazılı ve sözlü olarak bakana ilettiklerini dile getirdi.

Şentop şunları söyledi: “Fakat bu benim dile getirdiğim bir iddia değil, bu şahsın kim olduğunu da ben bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Dolayısıyla sorunun muhatabı ben değilim. Benden şunu talep edebilirler: Bunu sayın bakandan sorun, içişleri bakanı bunu cevaplasın, buna tevessül edin, aracı olun; bu olabilir, bu ayrı bir konu. Ama sorunun muhatabı ben değilim, sorunun muhatabı bakan, onu bilen bakan, benim bir bilgim yok. Kılıçdaroğlu ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bunu açıklamamı istiyor benden.”

‘Sık sık 10 bin dolarlar aldığı için…’

Meclis başkanı, “Bu bir siyasi bunaklık değilse eğer bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendisinde zerrece haysiyet, ahlak varsa bu konuyla ilgili olarak kendisinin bu beyanlarının ne anlama geldiğini ve bu konuda bilgi-delil ne varsa açıklasın. Yoksa kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor, bu çamuru sıçratmaya çalışıyor.”