Kılıçdaroğlu’ndan ’10 bin dolarlık’ soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ayda 10 bin dolar para gönderdiğini söylediği siyasetçinin açıklanmasını istedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Twitch yayıncısı Jahrein’in yayınına katılan CHP lideri, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

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CHP lideri, Peker’in Soylu ve hükümet hakkında çeşitli iddiaları dile getirdiği videolara ve ardından başlayan tartışmalara değindi.

Kılıçdaroğlu, Soylu’nun açıklamasına atıf yaparak, Peker’in ayda 10 bin dolar verdiği söylenen siyasetçinin açıklanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

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* Gençlerin tümüne sözüm; konsol mu, cep telefonu mu elektronik ne alacaklarsa gençler için KDV ve ÖTV indirimi yapılacak. Üniversitede okuyan gençlerimiz var, bir yılda yurt sorununu çözeceğim.

* Bu ‘boomer’lardan bu memleketi kurtaracağız. Gençlerin sayesinde, beraber kurtaracağız.

* İktidara geldiğimizde Türkiye’de yasak olan Paypal, Booking ve Uber ile oturup konuşacağız.

* Yazılım sektöründe Hindistan dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. CHP olarak Hindistan’a bir heyet gönderdik, bu durumu incelettik. Bunu devletin yapması lazım.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

* CHP’nin şu anda bir adayı yok. Biz bir ittifak yaptık. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla konuşmak zorundayız. Aksi halde bu ittifak ittifak olmaktan çıkar, ‘cumhur ittifakı’na döner.

* Bir ittifak var ama bu ittifakın içinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti var. Adı da ‘millet ittifakı’ ve HDP bu ittifakın içinde yok, olsa söylerdim.

Peker iddiası

* O videolarla ilgili (bilgiyi) basın danışmanımdan alırım. Bir yerde şöyle konuşmuş, “Kılıçdaroğlu’yla hiç görüşmedik, ayrı dünyaların insanıyız” demiş. Bizim o dünyada işimiz yok. Türkiye, yeraltı dünyasına teslim edilecek bir ülke değildir.

‘O parayı kim aldı?’

* Türkiye; yeraltı dünyası aktörlerinin, siyasileri kullanabileceği bir ülke değildir. Soylu kalktı bir açıklama yaptı. “Ayda 10 bin dolar para alan siyasetçi var” dedi. Kim bu siyasetçi? Soylu’nun bunu açıklaması lazım. Yeraltı dünyasının kesinlikle elemine edilmesi lazım. Bu nedir biliyor musunuz? Olağanüstü rant, para, uyuşturucu demektir. Bir rant savaşı var. Dikkat ettiniz mi Erdoğan hiç konuşmuyor. Sanki Erdoğan bu ülkeyi hiç yönetmiyor.

* Bu siyasiyi hemen açıklamak zorundadır. TBMM başkanı rüşvet gölgesini ortadan kaldırmak zorundadır. Bu siyasi kim? Parlamento içinde mi, dışında mı? Bunu yapamıyorsa TBMM başkanı, rüşvet gölgesinin altında ezilir.