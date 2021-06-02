RTÜK tespiti: Erdoğan cinsiyetçilik yapmamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize’de protesto edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerinin eleştirildiği gerekçesiyle Halk TV’ye, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ifadeler nedeniyle de KRT TV’ye ceza kesti.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, 26 Mayıs’taki konuşmasında “Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler… Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler” demişti.

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RTÜK toplantısında, Erdoğan’ın açıklamalarının yorumlandığı Halk TV’nin ‘Sözüm Var’ programı incelendi.

Söz konusu programda sunucu Şirin Payzın, “Cumhurbaşkanının çıkıp bir kadın siyasetçiye şimdilik az dövdüler ama ileride daha fazla da dövebilirler anlamında şiddeti ve dövmeyi önceleyen ve de yücelten bir tavır takınması İstanbul Sözleşmesi’nden de neden çıktığımızı anlatıyor. Kadına yönelik şiddettir bu açıklamalar” demişti.

RTÜK, Erdoğan’ın ifadelerinde ‘cinsiyet ayrımcılığı veya kadına yönelik şiddeti azmettirici söylemler bulunmadığını, cumhurbaşkanı tarafından cinsiyetinden bağımsız olarak siyasetçilerin gittiği yerlerde demokratik protestolarla karşılaşılabileceğinin’ belirtildiğini ‘tespit ederek’, iki parti liderinin ‘siyasi atışmalarından izleyicileri kadına şiddet konusuna yönlendirmenin yayın ilkesi ihlali olduğuna’ karar verdi.

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RTÜK, ayrıca KRT’de yayınlanan ‘Söz Meclisi’ programına konuk olan Rifat Serdaroğlu’nun, “15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler…. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum” ifadelerinin ‘en başta şehit ve gazilere, TBMM ve cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna’ karar vererek söz konusu yayını ‘yasa ihlali’ olarak değerlendirdi.

Serdaroğlu’nun yayının bir başka bölümündeki sözlerini de 6112 sayılı kanuna aykırı bulan RTÜK, kanala idari para cezası uygulanmasına hükmetti.