Erdoğan’ın sözleri sonrası ‘Merkez’den faiz mesajı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ‘para politikasında erken gevşeme’ye gidilmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün MB başkanıyla konuştuğunu belirterek “Faizleri düşürmemiz şart” demesinin ardından TL yabancı paralar karşısında değer kaybetmişti.

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Kavcıoğlu, bugün yatırımcılarla toplantısında para politikasına dair mesajlar verdi.

MB başkanı, para politikasında erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerektiğini, enflasyonda ‘belirgin’ düşüşün üçüncü çeyrek sonunda başlayabileceğini ifade etti.

‘Enflasyonun üzerine faiz’

MB’nin yazılı açıklamasına göre Kavcıoğlu’nun mesajları şöyle:

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* Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor.

* Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023’te orta vadeli yüzde 5 hedefine kadar politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz.

‘Gevşeme beklentisi kalkmalı’

* Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başı gibi olacağı düşünülüyor; bu görünüm politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalı.

* Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız, bir hafta vadeli repo faiz oranı temel politika aracı olmaya devam edecek.

* Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentileri tümüyle ortadan kalkmalı.

Faizi sabit tutmuştu

Kasım 2020’de göreve getirilen MB Başkanı Naci Ağbal, faiz artırımlarının ardından 20 Mart’ta görevden alınmış, yerine eski bankacı ve AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Kavcıoğlu dönemindeki her iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da yüzde 19’luk faiz sabit bırakılmıştı. PPK karar metninde, faizin hedefe ulaşıncaya kadar enflasyonun üzerinde kalacağı belirtilmişti.