‘Aleyna Çakır davası’nda tanığın zorla getirilmesine karar verildi

‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in (21) ölümünden önce dövülmesiyle ilgili Ümitcan Uygun hakkında ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından açılan davada, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.’nın zorla getirilmesine karar verildi.

Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde iple asılmış şekilde ölü bulunmuştu. Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Uygun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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Esen, ölümünden yaklaşık üç ay önce, 17 Nisan’da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun’dan şikayetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açılmıştı.

Hakkında farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma olan, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uygun’un Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya sanık Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Esen’in ağabeyi Himmet Esen ve taraf avukatları da katıldı. Esen ailesinin avukatları, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliğiyle ilgili istenilen belgenin, davanın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti.

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Sanık avukatı ise evin Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada mevcut olduğunu belirtip dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık Sevilay A.’nın dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dinlenmesinden vazgeçilmesine, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.’nın ise adresinin tespit edilerek, zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma, ertelendi.