Amazon marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini duyurdu: Şirket politikası değişiyor

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon’da yönetim marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini ifade ederek şirket politikasında kullanımıyla ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.

Fotoğtaf: Reuters

Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip firmalarında Amazon’un tüketici bölümü yöneticisi Dave Clark’ın duyurduğu iki önemli kararın daha cazip bir işveren olma amacıyla alındığı belirtildi.

Reklam

Clark marihuanayla ilgili değişen eyalet yasalarıyla birlikte Amazon’un artık işe alım öncesi uyuşturucu testinde bu maddeyi dahil etmeyeceği ve marihuanaya içkiyle aynı muamele yapılacağını ifade etti.

Ancak Clark ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlemeye tabi pozisyonlara marihuana testi yapılmaya devam edileceğini, herhangi bir olaydan sonra içki ve tüm uyuşturucular için test yapılacağını sözlerine ekledi.

Clark ayrıca Amazon’un federal marihuana yasa tasarısını desteklediğini belirterek “Diğer şirketlerin de bize katılmasını ve politikacıların yasanın geçmesi için hızla harekete geçmesini umuyoruz” diye konuştu.

Reklam

Kısa adıyla MORE olarak bilinen tasarı (Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement), yasalaşması durumunda, marihuanayı ‘kontrollü maddeler’ kategorisinden çıkaracak ve önceki cezai işlemlerin silinmesi de dahil marihuanayla ilgili değişiklikleri yürürlüğe koyacak.

Şirketin duyurduğu diğer önemli kararda ise çalışanların mola zamanlarını analiz ederek verimliliklerinin takip edildiği şirket politikasının gözden geçirileceği ifade edildi. Şirket, çalışanlar için stresli bir iş ortamı yaratmak ve insan yerine makine muamelesi yapmakla eleştiriliyordu.

Uygulamanın ‘yanlış anlaşıldığını’ belirten Clark, asıl amacının çalışanların verimli olmak için kullandıkları araçlarda bir sorun olup olmadığını tespit etmek olduğunu, performans değerlendirmesinin ikinci planda yer aldığını ifade etti.