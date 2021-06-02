Taraf gazetesi davası: Baransu, Altan, Çongar ve Oğur’un hapsi istendi

CANAN COŞKUN

Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davanın bugünkü 35’inci duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada hiçbir sanık yoktu. Davanın tek tutuklu sanığı Baransu, duruşmaya Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Reklam

Mahkeme başkanı, duruşmanın başında savcıya söz hakkı verdi, savcı da esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu söyledi. Bu sırada Mehmet Baransu, dosyada eksiklikler olduğunu söyledi. Baransu’nun avukatları da mütalaadan önce söz almaya çalıştı ancak başkan “Ben kanunu bu şekilde uyguluyorum” diyerek söz hakkı vermedi ve mütalaa açıklandı.

‘Opçin’in dosyası ayrılsın’

Savcı mütalaaya Balyoz davasında yaşanan hukuki gelişmeleri hatırlatarak başladı. Savcı, Baransu’nun ‘FETÖ’nün hiyerarşik yapılanmasına dahil ve örgütün üyesi olduğunun sabit bulunduğunu savundu.

Baransu’nun davanın firari sanığı Tuncay Opçin’le hareket ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik operasyonların zeminini hazırladıkları, ‘FETÖ’nün basın ayağını oluşturduklarını öne sürdü. Savcı Opçin’in şimdiye kadar yakalanamadığını belirterek dosyasının ayrılmasını talep ederek diğer sanıklar hakkındaki mütalaasını okumaya devam etti.

Reklam

Baransu’nun 52,5 yıla kadar hapsi istendi

Mütalaada, Baransu’nun zincirleme bir şekilde ‘devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma’, ‘gizli kalması gereken bilgileri temin etme’ ve ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarını işlediğinin sabit olduğu öne sürüldü, bu suçlardan cezalandırılması istendi.

Yöneltilen suçlamalar Baransu’nun toplamda 52,5 yıl hapse çarptırılmasını öngörüyor. Savcı, bu miktarın ayrıca Terörle Mücadele Kanunu kapsamında da artırılmasını istedi.

Baransu’ya yöneltilen ‘FETÖ üyeliği’ suçunun sabit olduğunu savunan savcı, Baransu’nun daha önce bu suçtan mahkum olduğu için suçlama yönünden davanın reddine karar verilmesini talep etti. Savcı ayrıca Baransu’nun tutukluluğunun hükümle birlikte devam etmesine karar verilmesini de istedi.

Yöneticilerine de hapis istemi

Baransu’dan sonra davanın diğer sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, üç sanığın ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Bu suçlamalar 17,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Baransu’da olduğu gibi bu miktarın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırılması istendi.

‘Dosyayı okumadınız’ suçlaması

Mütalaanın okunmasından sonra söz alan Baransu’nun avukatları Dilara Yılmaz ve Yahya Engin, heyetin dosyayı okumadığını savunarak, yargılama boyunca yapılan işlemlerden dolayı mahkemeye olan güvenin yittiğini söyledi.

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’ın avukatı Figen Çalıkuşu da Genelkurmay Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından bu belgelerin 2008’de imha edildiği belirterek “Bu planlar açıklanmış gibi müvekkillerimizin cezalandırılmasını istiyorsunuz” dedi.

Baransu’ya savunma için 10 saat verildi

Mahkeme, ara kararında Baransu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine hükmeden heyet, Baransu’ya esas hakkındaki savunma için 10 saat ayırdıklarını belirtti.

Heyet, bir sonraki duruşmanın iki oturum halinde 18 ve 19 Ekim’de yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Ahmet Altan’ın Taraf gazetesinin kurucu genel yayın yönetmeni olduğu dönemde gazete, Balyoz operasyonu öncesi yaptığı yayınlar nedeniyle hedefteydi. Baransu’nun haberlerinden çok Balyoz soruşturmasına konu edilecek belgeleri savcılığa getirirken çekilen bavullu fotoğrafı hafızalara kazınmıştı.

Kamuoyunda da Baransu’nun haberlerinin orduda ‘FETÖ’ yapılanmasının güçlenmesine, ulusalcı askerlerin bu haberler nedeniyle tutuklandığı ve tasfiye edildiği görüşü hakimdi.

Fethullahçı yapı ile AKP iktidarı ‘savaşı’ başladıktan sonra o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yalçın Akdoğan “Milli orduya kumpas kuruldu” demiş, Balyoz davasında tutuklu olanlar da serbest bırakılmıştı.

Hedefte olan Baransu hakkında da ilk suç duyurusunda bulunan Balyoz davasında yargılanıp beraat eden emekli Orgeneral Çetin Doğan olmuştu. Doğan, 29 Eylül 2014’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek Balyoz davasında görev alan emniyet ve yargı mensuplarından şikayetçi olmuştu. Baransu 3 Mart 2015’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kumpas soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Taraf gazetesinin eski çalışanı Yıldıray Oğur da Baransu’dan sonra soruşturmaya dahil edilmiş, 20 Mart 2015’te savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Beş gün sonra da gazetenin genel yayın yönetmeni yardımcısı Yasemin Çongar ifade vermişti. Aynı günlerde Ahmet Altan da ifade vermesi için savcılığa çağrılmıştı.

Soruşturma 7 Haziran 2016’da tamamlandı. Savcı Faruk Söker’in hazırladığı iddianamede, Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin şüpheli olarak yer alıyordu.

Balyoz davasında yargılanan askerler Ahmet Zeki Üçok, Hakan Büyük, Çetin Doğan, Kadir Sağdıç, Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Nedim Ulusan ve Genelkurmay Başkanlığı da davanın müştekileriydi. İddianamenin en büyük çelişkisi suçlama konusu belgelerin ‘Balyoz Darbe Planı’ olmamasıydı. İddianamede ‘Egemen Harekat Planı’nın temin edildiği ve açıklandığı yazıyordu ancak Taraf gazetesinde yayınlanan planlar bunlar değildi. Zaten Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı tarafından bu belgelerin 2008’de imha edildiği belirtilmişti.