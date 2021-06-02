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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’da başkan adayı Çelebi, yönetimi topa tuttu: Türkiye’deki çürümüşlük buraya da yansımış

Galatasaray Kulübü’nün 19 Haziran’da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan eski bakan Işın Çelebi, mevcut yönetimin şeffaf olmadığını belirterek, “Türkiye’deki çürümüşlüğün buraya da yansıdığını görüyoruz” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz (Fotoğraf: AA)

Sözcü’den Çiğdem Toker’e konuşan Çelebi, kongrede aday olmayan mevcut başkan Mustafa Cengiz yönetimini topa tuttu.

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Galatasaray’da iki yıldır mali kongre yapılmadığını hatırlatan Çelebi, kulüp yönetiminde ‘Kuzey Kore modeli bir gizliliğin hakim olduğunu’ ve ‘hiçbir rakam, bilanço analizi ortaya konmadığını, kâr ve zarar durumunun ibra edilmediğini’ ifade etti.

Çelebi şöyle konuştu: “Körfez ülkelerindeki bankalarla konuşuyordum. 300 milyon dolar kredi alacaktık. Ön mutabakata vardık. Ama bunun için uluslararası standartlarda bir rapor hazırlatmamız gerekiyordu. Denetim yapan Ernst&Young’dan bir rapor rica ettim. Yönetim o izni vermedi.  Bu raporu alamadığımız için çalışmamız aksadı.

Son iki yılda 1500 yeni üye yapılmış. Mali genel kurulda onaylanması gerekiyordu. Yapılmadığı için olmadı. Bu insanlar oy kullanacak. Sadece isimler ve sicil no’ları var. Ulaşmak istedik. Adres ve telefonları yok. Kişisel verileri koruma kanunu diye vermediler. Peki biz aday olarak yeni üyelere nasıl ulaşacağız? Nerede seçilme özgürlüğü?”

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