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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray başkanı, Fatih Terim’le ‘yola devam etmeyi’ düşünmüyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile ‘yola devam etmeyi düşünmediğini’ söyledi.

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Cengiz, sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek Fatih Terim’le ilgili şunları söyledi: “Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz.”

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