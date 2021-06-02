Meclis başkanı, CHP’nin ‘128 milyar dolar’ önergesini beğenmeyip işleme almadı

TBMM başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ‘kayıp 128 milyar dolar’la ilgili soru önergesini ‘uzun’ buldu, yanıtların başka bir kaynaktan ‘kolayca öğrenilebileceği’ gerekçesiyle önergeyi Hazine ve Maliye bakanına iletmedi.

Fotoğraf: Twitter

CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan satılan 128 milyar doların akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dahil pek çok yetkili soruya farklı yanıtlar verse de net bilgiye ulaşılamamıştı.

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CHP’li Tanrıkulu ise Hazine bakanının yanıtlaması istemiyle 26 Nisan’da 1128 soruluk bir önerge vermişti.

Bu önergeyi değerlendiren TBMM başkanlığı, içtüzüğe göre yazılı soru önergelerinin kısa olması ve ‘başka kaynaklardan kolayca öğrenilmesi mümkün olan’ sorular ile ‘sadece belli bir konu hakkında istişare edilmesi amacına yönelik’ sorulara yer verilmemesi gerektiğini belirtti.

Tanrıkulu’nun önergesindeki 7’nci sorudan 1128’inci soruya kadar olan sorularının tamamının bu kapsama girdiğini kaydeden başkanlık, önergeyi işleme almadığını bildirdi. Önerge kısaltılırsa yeniden değerlendirilebileceği kaydedildi.

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TBMM başkanlığının içtüzüğe aykırı bulmadığı ilk altı soru şöyle: