Boğaz’a pankart: 128 milyar dolar nerede?

CHP’li vekiller Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve Sera Kadıgil İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart astı.

Fotoğraf: Twitter

CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan satılan 128 milyar doların akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı.

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Parti afişlerle ve sosyal medyada sürdürdüğü kampanyayı bu kez Boğaz’a taşıdı.

Üç vekil ‘128 milyar dolar nerede’ yazılı pankartın astıldığı anı Twitter hesaplarından paylaştı.

Pankartı asan vekillerin yanına polisin geldiği görüldü.

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Kıymetli @serakadigil ve @alimahir vekillerimizle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev "128 milyar dolar nerede?" pankartını astık.



Bu vesileyle "15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?" sorusunun da cevabını bekliyoruz. #128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/JYQpLPNbpB — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 16, 2021

Tanal paylaşımına “15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler için toplanan bağışlar nerede?” sorusunu da ekledi.