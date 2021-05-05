Muhalefet liderleri iz peşinde: Bu ülkenin 128 milyar doları ve damadı nerede?

Muhalefet liderleri Twitter üzerinden birbirini etiketleyerek Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın akıbetini sordu.

Fotoğraf: Twitter

CHP, Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’ndan satılan 128 milyar doların akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’ etiketlediği Twitter paylaşımında “Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?” dedi.

Akşener de bu tweet’i alıntılayarak “Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam” yanıtını verdi.

Akşener sonra da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na topu atarak “Sizde yeni bir bilgi var mı?” diye sordu.

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