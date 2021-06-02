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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz üniversiteye dokuz yeni fakülte

Sekiz üniversitede dokuz yeni fakülte ve bir yüksekokul kurulurken, üç üniversitedeki bir fakülte ve iki yüksekokul kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, açılan ve kapatılan fakülteler yer aldı.

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Buna göre Düzce Üniversitesi’ne eczacılık fakültesi, Ege Üniversitesi’ne hukuk fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne havacılık ve uzay bilimleri fakültesi, İstanbul Üniversitesi’ne bilgisayar ve bilişim teknolojileri fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi’ne uygulamalı bilimler fakültesi ile sağlık bilimleri fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne sağlık bilimleri fakültesi ile spor bilimleri fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi’ne yabancı diller yüksekokulu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne İslami ilimler fakültesi kuruldu.

İki fakülte kapandı

Aynı kararla, İstanbul Arel Üniversitesi sağlık bilimleri yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi uygulamalı bilimler yüksekokulu ve Sinop Üniversitesi sanat ve tasarım fakültesi ise kapatıldı.

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak isim değiştirdi.

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