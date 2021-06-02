Venezuela heyetindeki AKP’li vekil: İki koli maske, baklava ve badem şekeri götürdük

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, ‘kokain’ kaçakçılığıyla suçladığı eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’la aynı dönemde Venezuela’ya giden TBMM heyetinde yer alan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yanlarında ‘bir-iki koli maske ve kit’ götürdüklerini söyledi.

Örgütüne yönelik operasyonun ardından YouTube hesabından videolar yayınlamaya başlayan Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü. Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemiş, Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Reklam

Ancak gümrük kayıtlarında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020’de Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

Ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de Erkam Yıldırım’ın ‘sağlık yardımı’nın ‘yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını’ yazmış, sosyal medyada alay konusu olmuştu. İddianın sahibi Sedat Peker de Selvi’ye “Başbakanın oğlu bir poşet kit için dünyanın öteki ucuna, Venezuela’ya mı gider” diye sormuştu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan AKP’li Bayram, iki YSK üyesinin de yer aldığı heyetin 4 Aralık 2020’de THY’nin tarifeli bir seferiyle Venezuela’ya gittiğini söyledi. Masrafları TBMM’nin karşıladığını vurgulayan Bayram, Yıldırım ve iki iş adamının aynı uçakla fakat kendi imkanlarıyla katıldığını kaydetti. Bayram, “Ben Erkam ve Binali beylerin avukatıyım. Venezuela’ya hiç gitmemiş. ‘Buyrun gelin’ dedik” diye konuştu.

Reklam

Bayram şöyle devam etti: “Giderken kendileriyle beraber bir-iki koli maske ve kit vardı. Gümrüklük iş değil. Tırlar veya gemilerle ihraç edilen mal değil. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri de götürdük, onu da mı anlatalım? Baklava götürdük, onu da mı anlatalım?”