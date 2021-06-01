Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Kokain’ savunması boşa düşen Yıldırım’ın yardımına Selvi koştu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘kokain’ kaçakçılığı suçlamasına karşı “Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” diye savunulan eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın bu ülkeye götürdüğü test kiti ve maskenin ‘yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda’ olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını belirtti.

Örgütüne yönelik operasyonun ardından YouTube hesabından videolar yayınlamaya başlayan Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü. Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemiş, Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Gümrük kayıtlarında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020’de Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmış, aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatınınsa, Yıldırım ile bağlantısı bulunmayan iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlenmişti.

‘Yanında taşıyabileceği miktarda’

Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşesinde Erkam Yıldırım’ın ‘sağlık yardımı’nın neden gümrük kayıtlarında yer almadığını şöyle anlattı: “Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi.”

Selvi bu bilgi için herhangi bir kaynak göstermedi.

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50 maske sınırı

Uzmanlar, yurt dışına çıkarılacak 50 adedin üstündeki maske için kanunda belirlenen prosedürün yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu ve ihracat işleminin Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kayıtlarında yer alması gerektiğini belirtiyor.

Kanunen, başka bir ülkeye maske göndermek isteyenlerin Türkiye’den çıkaracağı sayıya eşit miktarda maskeyi Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe etmesi gerekiyor. DMO, hibe miktarını Sağlık Bakanlığı’na bildiriyor ve sonra aynı miktarda maske için ihracat ön izni veriliyor. Alternatif olarak, sağlık bakanının ‘yazılı oluru’yla özel ihracat izni alınabiliyor. Bu prosedür izlenerek yapılan maske ihracatı da gümrük kayıtlarında yer alıyor.

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