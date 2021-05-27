Avrupa’ya ulaşan kokainin yüzde 51’i Venezuela limanlarından

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye’ye Venezuela üzerinden kokain getirildiğini iddia etmesinin gözler yeniden bu ülkenin dünya kokain ticaretindeki rolüne çevrildi. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) raporlarına göre Venezuela kokain üretimi yapmasa da ticaretin en önemli merkez üslerinden biri.

Fotoğraf: Reuters



Amerika’nın Sesi’nin haberine göre DEA’nın mart ayındaki raporunda, dünya kokain ticaretinin yaklaşık dörtte birinin Venezuela üzerinden yapıldığı belirtildi.

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Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2020 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre ise kokainin asıl üretim yeri Kolombiya. Ülkede her yıl yaklaşık bin 120 ton kokain üretiliyor. Bu pazar payının yüzde 70’ine tekabül ediyor. Kokain üretiminde kullanılan ‘koka’nın ekimi ise genel olarak ülkenin Venezuela sınırına yakın bölgelerde. Üretim alanlarının 200 bin hektar yani İstanbul’un üçte biri kadar olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmalar uluslararası kokain ticaretinin yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını ortaya koyuyor. Ticaretin yüzde 30’u, Kolombiya ile 2 bin 219 km sınırı olan Venezuela’nın da içinde bulunduğu Karayipler bölgesinden geçiyor.

‘Siyasi destek olmadan çıkamaz’

DEA Uluslararası Operasyon Birimi’nin eski yöneticilerinden Mike Vigil, Venezuela’da uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmının devlet kontrolündeki liman ve havaalanlarından yapıldığını, bu büyüklükteki uyuşturucu sevkiyatının asker ve bürokrat desteği olmadan yapılamayacağını, zaten kendilerinin de iktidara mensup bazı kişi ve kurumların uyuşturucu ticaretine bulaştığını bildiklerini iddia ediyor.



Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu gerekçesiyle iddianame hazırlamıştı.

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‘Sınır bölgelerinde suç örgütleri çok etkin’

Venezuela Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Fermin Marmol, Avrupa’ya ulaşan kokainin yüzde 51’inin Venezuela’daki limanlardan yola çıktığını söylüyor. Kolombiya kaynaklı kokaininin sınırdan geçirilerek Venezuela’ya ulaşmasında, sınır bölgelerinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 3 bin kişilik silahlı güce sahip olduğu tahmin edilen suç örgütlerinin etkinliğine dikkat çeken Marmol, Venezuela’nın uluslararası suç örgütlerinin merkez üslerinden biri haline geldiğini dönüştüğünü iddia ediyor.

Maduro kartellerle savaşıldığı görüşünde

Venezuela hükümeti geçen aylarda yaptığı resmi bir açıklamada Kolombiya kaynaklı kokain ticaretinin yüzde 8’inin kendi topraklarından gönderildiğini doğrulasa da bazı kaynaklar bu oranın daha fazla olduğunu bildiriyor. Devlet Başkanı Maduro, uluslararası örgütler tarafından da kokain üretim merkezi olarak gösterilen Kolombiya’nın sınır komşusu olmasından dolayı Venezuela’nın mağduriyet yaşadığını ama ülkesinin uyuşturucuyla mücadelede kapsamında 2005 ile 2020 arasında 813.7 ton kokain ele geçirip imha ettiğini söylüyor.

Maduro kokain yapımında kullanılan malzeme, araç-gereç ve vasıtalar da hesaplandığında Venezuela’nın son 15 yılda uyuşturucu tacirlerine 65 milyar doların üzerinde zarar verdiğini söylese de Venezuela uluslararası raporlarda dünya kokain sevkiyatında stratejik bir öneme sahip görülüyor.

‘Erkam Yıldırım Venezuela’ya gitti’

Yurt dışında yaşayan Peker, kendisine yönelik operasyonun ardından YouTube hesabından videolar yayınlamaya başlamıştı.

Peker, bir videosunda, eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü.

Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemişti.