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Yaramazlara biraz batar!

Binali Yıldırım’ın oğlundan Sedat Peker’e suç duyurusu

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yurt dışında yaşayan Peker, kendisine yönelik operasyonun ardından iktidarı hedef alarak YouTube hesabından çeşitli iddiaları dile getirdiği videolar yayınlamıştı.

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Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü.

Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemişti.

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