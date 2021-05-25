Bakan Muş: 2020’de ve bu yıl Venezuela’dan Türkiye’ye peynir ithal edilmedi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl ve bu yıl Venezuela’dan Türkiye’ye peynir ithal edilmediğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Muş, Twitter’daki paylaşımda, Venezuela’dan peynir ithalatına ilişkin basında yer alan bazı sorular olduğuna dikkati çekerek, “Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim, 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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Venezuela’dan peynir tenekesi içinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiaları ortaya atılmış ve konu soru önergesiyle Meclis gündemine de taşınmıştı. Bu ülkeden ithal edilecek süt ürünlerine geçen yaz gümrük muafiyeti getirilmişti.

Son dönemde Youtube’da yayınladığı videolarla gündeme oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de 7’nci videosunda Venezuela üzerinden Türkiye’ye uyuşturucu ticareti yapıldığını, eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın da Venezuela’dan yeni bir güzergah belirlemek için bu ülkeye gittiğini iddia etmişti.