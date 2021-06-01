Peker’den Selvi’ye ‘mantık’ sorusu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘kokain’ kaçakçılığıyla suçladığı eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı savunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye sordu: “Başbakanın oğlu bir poşet kit için dünyanın öteki ucuna, Venezuela’ya mı gider?”

Örgütüne yönelik operasyonun ardından YouTube hesabından videolar yayınlamaya başlayan Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü. Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemiş, Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde Erkam Yıldırım’ın ‘sağlık yardımı’nın neden gümrük kayıtlarında yer almadığını şöyle anlattı: “Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi.” Selvi bu bilgi için herhangi bir kaynak göstermemişti.

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‘Sen gerçekten delisin’

‘Düşkün’ dediği Selvi’ye Twitter üzerinden seslenen organize suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Duyduğuma göre sen doğduğun zaman annen ile baban seni eldiven ile seviyormuş. Evlat olsan sevilmezsin be düşkün Abdülkadir. Başbakanın oğlu bir poşet kit için dünyanın öteki ucuna, Venezuela’ya mı gider? Sen gerçekten delisin.”

Düşkün abdülkadir duyduğuma göre sen doğduğun zaman annen ile baban seni eldiven ile seviyormuş. Evlat olsan sevilmezsin be düşkün abdülkadir. Başbakan'ın oğlu bir poşet kit için dünyanın öteki ucuna, Venezuela’ya mı gider? Sen gerçekten DELİSİN. @Tc_KemalBildis_ pic.twitter.com/7ZOyNjQ8RS — Sedat Peker (@sedat_peker) June 1, 2021

Peker’in tweet’inin sonunda Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) emekli Kemal Bildiş’i etiketledi.

50 maske sınırı

Gümrük kayıtlarında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020’de Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmış, aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatınınsa, Yıldırım ile bağlantısı bulunmayan iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlenmişti.

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Uzmanlar, yurt dışına çıkarılacak 50 adedin üstündeki maske için kanunda belirlenen prosedürün yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu ve ihracat işleminin Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kayıtlarında yer alması gerektiğini belirtiyor.

Kanunen, başka bir ülkeye maske göndermek isteyenlerin Türkiye’den çıkaracağı sayıya eşit miktarda maskeyi Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) hibe etmesi gerekiyor. DMO, hibe miktarını Sağlık Bakanlığı’na bildiriyor ve sonra aynı miktarda maske için ihracat ön izni veriliyor. Alternatif olarak, sağlık bakanının ‘yazılı oluru’yla özel ihracat izni alınabiliyor. Bu prosedür izlenerek yapılan maske ihracatı da gümrük kayıtlarında yer alıyor.