Bakan Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak” dedi.
Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan bakanın açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:
*Salgının seyri dikkate alındığında sosyal hareketin kısıtlandığı dönemlerde vaka sayılarının dramatik bir şekilde sonuçlandığı bir gerçek.
*Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.
*Bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak.
*Aşı programının başarıyla yürütülmesi halinde yaz ayları sonunda daha güzel günlerden bahsedeceğiz.
*Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.
*Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Faz-3 deneyleri başlayacak olan aşı adayımızın son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı başlayacaktır.