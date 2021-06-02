Bakan Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak” dedi.

Fotoğraf: AA

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan bakanın açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

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*Salgının seyri dikkate alındığında sosyal hareketin kısıtlandığı dönemlerde vaka sayılarının dramatik bir şekilde sonuçlandığı bir gerçek.

*Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.

*Bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak.

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*Aşı programının başarıyla yürütülmesi halinde yaz ayları sonunda daha güzel günlerden bahsedeceğiz.

*Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.

*Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Faz-3 deneyleri başlayacak olan aşı adayımızın son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı başlayacaktır.