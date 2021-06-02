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Yaramazlara biraz batar!

İsrail duyurdu: BioNTech’le kalp kası iltihabı arasında bağlantı olabilir

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra, az sayıda da olsa, çoğunluğu genç erkekler olmak üzere bazı kişilerde kalp kası iltihabı gözlendiğini ve bunun muhtemelen aşıyla ilgisinin olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: BioNTech

Pfizer ise miyokardit olarak bilinen rahatsızlığın, normalde nüfusun genelinde görülmesi beklenen orandan daha yüksek bir oranda gözlemlenmediğini açıkladı.

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İsrail’de Aralık 2020-Mayıs 2021 arasında iki dozu vurularak aşısı tamamlanmış 5 milyon kişide, 275 kalp kası iltihabı vakası kayda geçti.

Bakanlığa bağlı üç uzmanın çalışmasından çıkan rapora göre, iltihabın görüldüğü kişiler hastanede en fazla dört günlük bir tedavi gördü ve vakaların yüzde 95’i rahatsızlığı hafif geçirdi.

Rapora göre 16 ila 30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit görülmesinin ikinci doz BioNTech aşısıyla bağlantısı bulunuyor. Araştırmada bu bağlantının özellikle 16-19 yaşlarındaki erkeklerde daha çok görüldüğü vurgulandı.

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Pfizer ise rapora ilişkin açıklamasında, İsrail’de gözlemlenen miyokardit vakaları ile aşı arasında neden-sonuç ilişkisinin tespit edilmediğini belirtti. Yan etkilerin detaylıca incelendiği ve Pfizer’ın verileri değerlendirmek için İsrailli yetkililerle düzenli olarak bir araya geldiği ifade edildi.

İsrail’de 12-15 yaş arasına aşı uygulaması bakanlığın raporu bekleniyordu. Son bulgulara rağmen bakanlık ergenlere de aşı uygulamasına yeşil ışık yaktı.

Geçen ay ABD’de bilim kurulu BioNTech ve mRNA aşıları ile miyokardit arasındaki bağlantının daha iyi araştırılmasını önermişti.

ABD’de normalde genel nüfusta görüleceğinden fazla oranda bir vakanın tespit edilmediği belirtilmiş ama sağlık çalışanlarından muhtemel yan etkilere karşı dikkatli olmaları istenmişti.

Aşılamada dünya lideri konumundaki İsrail’de günlük vakalar 500’ün altına kadar inmiş durumda, ülkede ekonomi de tamamen açıldı.

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