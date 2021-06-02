Eski cumhurbaşkanının ismini caddeye verdiler ama yanlış yazdılar

İtalya’da, eski cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi’nin adı başkent Roma’daki bir caddeye verildi. Ancak levhada adı yanlış yazılınca düzenlenen tören fiyaskoyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella töreni terk etmek zorunda kaldı.

Fotoğraf: time.news

1999-2006’da cumhurbaşkanlığı yapan Ciampi 2016’da, 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Adının verildiği caddede dün tören düzenlendi. Törene Ciampi’nin ailesi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve Cumhurbaşkanı Mattarella’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Caddenin adının yazılı olduğu levhanın üzerini örten örtü kaldırılınca ‘Azeglio’ yerine ‘Azelio’ yazıldığı anlaşıldı.

Projeden sorumluların ve Raggi’nin yüzü kızardı; Mattarella törenden ayrıldı. Hata, sosyal medyada gündem oldu. Raggi’yi eleştirenler bu hatanın Roma’nın çok daha büyük sorunlarının bir simgesi olduğunu savundu. Onun yanında duranlar ise imajını zedelemek için bir komploya kurban gittiğini öne sürdü.

Bu yılki seçimde adaylığını koyup Raggi’nin rakibi olacağını açıklayan Carlo Calenda, “Roma daha iyisini hak ediyor. Böyle uzun zamandır süren talihsizlikler serisi yakında sona erecek” dedi.

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Fotoğraf: alwaysfreshnews.com

Akşama doğru eski cumhurbaşkanının adının ‘doğru’ yazıldığı levha caddeye asıldı. Raggi, levhadan sorumlu kişiyi görevden aldı.