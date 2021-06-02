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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti’nin İstanbul il başkanına ‘FETÖ’ soruşturmasında takipsizlik

Hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya takipsizlik kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, Kavuncu hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

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Savcılık, Kavuncu’nun örgütle irtibatını gösteren somut bir veriye rastlanmadığını, Bank Asya’ya para yatırmadığını ve ‘FETÖ’yle bağlantılı şirketlere para transfer etmediğini kaydetti.

Kovuşturmaya yer olmadığına hükmedilen kararda, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddialar dışında delil bulunmadığı ifade edildi.

Eski İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Kavuncu’nun partiye katılmadan önce ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda partinin genel başkanı Meral Akşener’i uyardığını söylemişti. ‘FETÖ’yle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Kavuncu, yargıya başvurmuştu.

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Partiden ihraç edilen Özdağ ise yargı kararıyla İYİ Parti’ye dönmüş ancak daha sonra istifa etmişti.

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