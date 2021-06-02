İYİ Parti’nin İstanbul il başkanına ‘FETÖ’ soruşturmasında takipsizlik

Dolar/TL kuru 8,80 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Liranın yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 15’i aştı. Doların dün geceki ani yükseliş sonrası 8,60’ın altına inmekte zorlanması ise yeni zirvelere yelken açmasına neden olabilir.