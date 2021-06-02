Kütüphaneden aldığı Bob Dylan albümünü 48 yıl sonra iade etti

ABD’nin Ohio eyaletindeki bir kütüphaneden ödünç alınan Bob Dylan albümü 48 yıl gecikmeyle iade edildi.

Fotoğraf: Reuters

San Francisco eyaletinde yaşayan Howard Simon, ABD’li şarkıcının 1970 yılında piyasaya sürülen ‘Self Portrait’ adlı albümünü postayla Heights Libraries’e yollarken bir mektup yazarak gecikme için özür diledi.

Reklam

Albümü Ohio eyaletindeki University Heights kentinde öğrenciyken, 1973 yılında kütüphaneden alan Simon, yıllar sonra kendisine ait Dylan albümlerinin arasında bulduğunu belirterek şunları yazdı: “Yeni emekli olmuş biri olarak iş ve aile nedeniyle yıllardır ihmal ettiğim şeyleri yapıyorum. Hesabıma göre 17 bin 480 gün gecikmeli olarak yolladığım albümü University Heights’tan San Francisyo’ya kadar getirdiğimiçin kapağı yıprandı. Gecikme için üzgünüm.”

Simon, ayrıca, albümün ilk çıktığı yılın kopyası için 175 dolar (1508 lira) para yolladı yenisinin alınması gerekebilir diye. Bir de kendi kaydettiği kopyasını ekledi.

Kütüphane ise albümün ses kalitesinin gayet iyi durumda olduğunu açıkladı.

Reklam

Kütüphanenin albümün yollanmadığından haberinin olup olmadığı açıklanmadı ancak müdür Sara Phillips, “Biz artık gecikme ücreti almıyoruz. Bizden ödünç alınan albüm veya kitabın elimize ulaşması önemli sadece” dedi ve Simon’a gecikmeli de olsa yolladığı için teşekkür etti.