Bakan Selçuk: Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül’de okulları beş gün açmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül’de okulları beş gün açmak” dedi.

Fotoğraf: AA

Selçuk, CNN TÜRK’te canlı yayında soruları yanıtlıyor.

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Tüm öğretmenlerin 7 Haziran itibariyle aşı randevularının açılacağını hatırlatan bakan, “Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi başlatmıştı” dedi.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*(Yeni eğitim dönemi ne zaman başlayacak?) Farazi olarak şunu düşünüyoruz Eylül 1’e alalım biraz daha erken başlayalım, böyle başlarsak kazanımları nasıl sağlarız burada uyum programı söz konusu.

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*Koşullar zorlayıcı şekilde gelirse başka bir çalışma gelebilir onun da hazırlığı var.

*Notlar ile ilgili birinci dönemde alınan notlar var. Eğer isterseniz birinci dönem notunuz geçerli olabilir bir öğrenci diyebilir ben çok hazırlandım ve notlumu yükseltmek istiyorum diyebilir.

*İsteyen sınava da girebilir isterse öğrenci sorumluluk sınavlarımız var ayın sonunda oradaki sınavlara girerek de dersi kalmışsa ve dersi düşükse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmez ise birinci dönemdeki notunu geçireceğiz.

*(LGS) Sınavda hiçbir değişiklik yok. 9’da öğrencinin olması gerekiyor 10’da da sınav başlayacak. Sınav yerleri öğrenciye bildirilmiş oluyor.

*‘Corona’ olan öğrenciler için özel bir durum var. Bu temaslı ve pozitif olmak şeklinde ayrılıyor. Doğrudan ‘corona’ almışsa çocuğumuz biz onun için oda ayarladık. Temaslıysa ayrı bir grup halinde sınava girecek.