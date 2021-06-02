İsviçre, Türkiye’yi Covid-19’da ‘riskli ülkeler’ listesinden çıkardı

İsviçre, Covid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği ‘riskli ülkeler’ listesinden Türkiye’yi çıkardı.

Fotoğraf: AA

Federal Sağlık Dairesi’nin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan’dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre’ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.

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BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere Türkiye’yi riskli ülkeler listesinden çıkarttı.

AA’nın aktardığına göre Türkiye’ye gidiş ve gelişlerde Covid-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG’ın bugünkü kararıyla Türkiye’den gelen yolcularda Covid-19 testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak.

Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.

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8,6 milyon nüfuslu İsviçre’de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Covid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.