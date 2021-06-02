Araştırma: İklim krizi gölleri ‘boğuyor’

Yeni bir araştırmaya göre iklim krizi, dünya genelindeki göllerde oksijen seviyelerinde düşüşe neden olarak vahşi yaşamı ‘boğuyor’ ve içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor.

Okyanuslarda düşen oksijen seviyeleri zaten daha önce tespit edilmişti, ancak yeni araştırmalar göllerdeki düşüşün son 40 yılda üç ila dokuz kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, oksijen seviyelerinin derin sularda yüzde 19, yüzeyde ise yüzde 5 düştüğünü buldu.

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Balıklar, böcekler, kuşlar ve diğer hayvanlar açısından zengin olan tatlı su habitatları 1970’den bu yana vahşi yaşam popülasyonlarının yüzde 84 oranında düşmesiyle şimdiden büyük zarar gördü. Küresel ısınma ve kirliliğe ek olarak, nedenler arasında suyun tarım için aşırı kullanımı da var.

Fotoğraf: Reuters

Haftalık bilimsel dergi Nature’da yayınlanan çalışmanın bir parçası olan ABD’deki Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nden (RPI) Prof. Kevin Rose şunları söyledi: “Tüm karmaşık yaşam oksijene bağlıdır ve bu nedenle oksijen seviyeleri düştüğünde, birçok farklı türün yaşam alanını gerçekten azaltırsınız.”

İncelenen göllerin çoğu Avrupa ve ABD’de ılıman bölgelerde ancak daha yüksek enlemlerden, kutuplara daha yakın ve Afrika’daki tropik göller için de birkaç kayıt mevcut. Her iki durumda da diğer göllerde olduğu gibi oksijenin düştüğü tespit edildi.

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The Guardian’a konuşan Alfred-Wegener-Enstitüsü’nden Prof. Hans-Otto Poertner, şunları kaydetti: “Yeni çalışma, gezegenin sınırlı tatlı su depolarında neler olduğuna dair çok ihtiyaç duyulan küresel bir perspektif sunuyor. Küresel akıntıların hala derin sulara oksijen sağlayabileceği okyanuslara kıyasla izole ve küçük göllerin sağlığı birinci derecede endişe kaynağı.”