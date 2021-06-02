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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Şimşek marttaki açılmayı hatırlattı: Önlemleri gevşetmeyin

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşılama oranının düşük olduğuna dikkat çekip mart ayındaki açılmayı hatırlatarak, “Bireysel önlemlerinizi gevşetmeyin” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Şimşek Twitter’dan şunları yaçdı: “Mevcut durumumuz 1 Mart 2021’le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm.”

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Ne olmuştu?

Türkiye günlük vaka sayıları 10 binin hemen altında seyrederken, mart ayında açılma kararı almış, ‘kontrollü normalleşeme’ sürecine girilmişti. Ancak normalleşme kontrolden çıkmış, vaka sayıları günlük 60 binlere kadar tırmanmıştı. Risk haritasında tüm iller kırmızı renge bürünmüş, bu tablo karşısında üç hafta ‘tam kapanma’ kararı gelmişti.

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