Bilim kurulu üyesi, ‘Böyle gitmez’ dedi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, toplu taşımadaki kalabalığın azaltılmasını isterken, sağlık sisteminin vaka sayısına yetişemez bir duruma gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, vaka sayısında 50 bin bandının üstüne yerleşirken, bugün Ramazan ayında uygulanacak yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor.

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DHA’ya konuşan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Hem çok yüksek hasta sayısı var, hem de sağlık sisteminin artık buna cevap verememe riski söz konusu” dedi.

Profesör, elden gelen tüm önlemlerin en üst seviyede alınması gerektiğini belirterek, toplu taşımanın çok kalabalık olduğunu, insanların arasındaki mesafenin 1-2 santimi bile bulmadığını dile getirdi.

Uzaktan çalışma önerisi

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerektiğini aktararak şöyle devam etti: “Bunun da yolu, bir kere, birçok işkolu için uzaktan çalışmaya geçmek. Yani şu aşamada artık belli iş kollarının açık kalması dışında diğerlerinin uzaktan çalışmaya geçmesi en akıllıca yöntem gibi görünüyor. Sadece Ramazan’a özel değil, bütün kalabalıkların bu dönemde azaltılması gerekiyor. Buna ibadet yerleri de dahil. Büyük yemek davetleri de dahil. Ev dışında hiç kimseyle görüşmemek gerekiyor. İftar için misafir davet etmemek gerekiyor. Ev halkı dışında hiç kimseyle görüşebilecek durumda değiliz.”

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Varyant testine gerek var mı?

Profesörün açıklamasından satır başları şöyle:

* Pozitif kişilerin varyant virüsle enfekte miyim, değil miyim diye, gidip ekstra test yaptırmaları çok anlamsız. Hastanın hiçbir işine yaramayacak, bunu yaptırmalarına gerek yok vatandaşların. Boşu boşuna ekonomik kayba uğruyorlar.

* Benim en büyük kaygım, Türkiye’de şu anda Güney Afrika varyantı. Şu anki oran yüzde 1-2 gibi görünüyor ama bu varyantın daha detaylı sistematik olarak veri analizi yapmamız lazım. Çünkü bunun aşıdan kaçma, aşıyı etkisiz kılma riski var. Türkiye’ye özgü varyant tespit edilmedi.

‘En ideal’ sorunun cevabı yok

* Şu anda Covid-19 için en ideal aşı hangisi sorusunun cevabı henüz verilmiş değil. Burada ‘şu aşı kötü, bu aşı iyi’ tartışmaları çok anlamsız. Aşıların hepsinin, ağır hastalığa karşı, ölüme karşı büyük oranlarda koruduğu görülmüş.