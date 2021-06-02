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Yaramazlara biraz batar!

TFF: Kadroda en fazla 14, sahada en fazla sekiz yabancı oyuncu bulunabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla sekiz yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

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Açıklamada, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024’te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla yedi, 2023-2024’te ise en fazla altı futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği aktarıldı.

TFF 1’inci Lig kulüplerinin ise 2021-2022 sezonunda en fazla sekiz, 2022-2023 ve 2023-2024’te ise en fazla beş yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabileceği, yeni sezonda en fazla beş, diğer sezonlarda ise en fazla dört oyuncunun aynı anda sahada yer alabileceği belirtildi.

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