Ezgi Mola Twitter’da 1 numara: #YalnızDeğilsin

Tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya Twitter’dan destek yağdı: #YalnızDeğilsin

Fotoğraf: Instagram

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

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Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açıldı.

Haberin duyurulması üzerine Twitter’dan Mola’ya destek mesajları birinci sıraya oturdu.

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Nasıl böyle bir saçmalık olabilir diye sorgularken maalesef ki güzel ülkemde bu tarz şeyleri sorgulamak artık tuhaf hale geldi…canım @ezgimola yalnız değilsin! #YalnızDeğilsinEzgiMola — Kerem Bürsin (@KeremBursin) June 2, 2021

Bir tecavüzcü şerefsize,tecavüzcü şerefsiz demiş @ezgimola ne var bunda? Musa Orhan aynı zamanda tecavüz ettiği kadının ölümüne sebep olmuş bir KATİL ve SERBEST.Tekrar bir kadının canını almayacağının garantisini kimse veremez! #YalnızDeğilsinEzgiMola — Hazal Kaya (@HazalKaya110) June 2, 2021

Az bile demiş @ezgimola

Musa Orhan’ı ısrarla serbest bırakmaya çalışanlar ve şikayette bulunmaktan utanmayan avukatları bilsin ki #YalnızDeğilsinEzgiMola pic.twitter.com/d5nmO54QvB — Barış Atay (@barisatay) June 2, 2021

Şaka gibi ama gerçek!

‘Tecavüzcü Musa Orhan tutuklansın' dediği için, Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmiş.#YalnızDeğilsinEzgiMola pic.twitter.com/SCy7wuc3JE — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) June 2, 2021

Birileri, “şu artist milletini falan sindirelim” diye önermiş. #YalnızDeğilsinEzgiMola — ümit kıvanç (@umit_k) June 2, 2021