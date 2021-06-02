Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar

Bulut hizmeti veren pCloud adlı şirket, akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamaları inceledi. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar listede üst sıralarda.
Webtekno’nun haberine göre, pCloud, en zararlı uygulamaların listesine ‘akıllı telefon katilleri’ adını verdi.
Bu araştırma kapsamında telefonlar için en zararlı olduğu anlaşılan uygulamaların bir sağlık ve fitness uygulaması olan Fitbit ve My Verizon olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, bu uygulamalar arka planda telefonun kamera, lokasyon, mikrofon ve Wi-Fi özelliklerini kullanırken aynı zamanda bataryanın ömründen de ciddi şekilde yiyor.
Listede Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube ve WhatsApp da telefonlara en zararlı sosyal medya uygulamaları arasında gözüküyor. Twitter, TikTok, Spotify ve Netflix ise daha geri sıralarda.
Telefonlara en çok zararı veren uygulamaların yüzdelik dilimleriyle birlikte listesi ise şöyle:
Fitbit – yüzde 92
Verizon – yüzde 92
Uber – yüzde 87
Skype – yüzde 87
Facebook – yüzde 82
AirB & B – yüzde 82
BIGO LIVE – yüzde 82
Instagram – yüzde 79
Tinder – yüzde 77
Bumble – yüzde 77
Snapchat – yüzde 77
WhatsApp – yüzde 77
Zoom – yüzde 77
YouTube – yüzde 77
Booking – yüzde 77
Amazon – yüzde 77
Telegram – yüzde 77
Grinder – yüzde 72
Likke – yüzde 72
LinkedIn – yüzde 72