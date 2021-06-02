Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar

Bulut hizmeti veren pCloud adlı şirket, akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamaları inceledi. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar listede üst sıralarda.

Fotoğraf: Reuters

Webtekno’nun haberine göre, pCloud, en zararlı uygulamaların listesine ‘akıllı telefon katilleri’ adını verdi.

Reklam

Bu araştırma kapsamında telefonlar için en zararlı olduğu anlaşılan uygulamaların bir sağlık ve fitness uygulaması olan Fitbit ve My Verizon olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre, bu uygulamalar arka planda telefonun kamera, lokasyon, mikrofon ve Wi-Fi özelliklerini kullanırken aynı zamanda bataryanın ömründen de ciddi şekilde yiyor.

Listede Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, YouTube ve WhatsApp da telefonlara en zararlı sosyal medya uygulamaları arasında gözüküyor. Twitter, TikTok, Spotify ve Netflix ise daha geri sıralarda.

Telefonlara en çok zararı veren uygulamaların yüzdelik dilimleriyle birlikte listesi ise şöyle:

Reklam

Fitbit – yüzde 92

Verizon – yüzde 92

Uber – yüzde 87

Skype – yüzde 87

Facebook – yüzde 82

AirB & B – yüzde 82

BIGO LIVE – yüzde 82

Instagram – yüzde 79

Tinder – yüzde 77

Bumble – yüzde 77

Snapchat – yüzde 77

WhatsApp – yüzde 77

Zoom – yüzde 77

YouTube – yüzde 77

Booking – yüzde 77

Amazon – yüzde 77

Telegram – yüzde 77

Grinder – yüzde 72

Likke – yüzde 72

LinkedIn – yüzde 72