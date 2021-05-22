YouTube’da reklamsız video kalmayacak

İsrail ile Hamas arasında Mısır’ın arabuluculuğuyla varılan ateşkesi Diken’e değerlendiren dış politika analisti Aydın Sezer, “Mısır, Arap dünyasının lideri olduğunu bir kez daha teyit etti. Bu savaşın siyasi anlamda kaybedeni Türkiye” dedi.