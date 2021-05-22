YouTube’da reklamsız video kalmayacak

Dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım sitesi YouTube, reklam politikasında değişikliğe gitme kararı aldı.
YouTube bundan böyle tüm video içeriklerine reklam koyacak.
Reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileri ile paylaşılmayacağı da duyuruldu.
Açıklamada, “YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı’nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir” dendi.
Yeni hizmet kararı, 1 Haziran 2021’de yürürlüğe girecek.