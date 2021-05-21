Twitter, ‘mavi tik’ özelliğini herkese açtı

Twitter, ‘mavi tik’ alma özelliğini bütün kullanıcıları için açtı. ‘Mavi tik’ daha önce müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi işlerinde popüler insanlarda bulunuyordu.

Twitter ( Mehmet Kaman – Anadolu Ajansı )

Twitter’da profilinizde mavi tik bulunması yaptığınız iş yada etkinlikler tarafından tanınan ve bilinen birisi olduğunuzu belirtiyor.

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Twitter mavi tik programını yaklaşık dört yıl önce askıya almıştı.

Webtekno’da yer alan habere göre programı yeniden başlayacağını duyuran şirket, ayrıntıları da paylaştı. Yeni ve güncellenmiş sistem sayesinde kullanıcılar kolaylıkla başvurularını tamamlayıp profillerinin yanına mavi tik alabilecek.

Mavi tik nasıl alınır?

‘Mavi tık’ alabilmek için telefon numarası ve e-posta hesabıyla onaylanmış, aktif bir Twitter hesabına sahip olmak ve Twitter’ın size sunduğu kategorilerden birini seçmek gerekiyor. Eğer hesabınız temel yeterlilikleri karşılıyorsa ayarlar sekmesinde hesap bölümünde başvuru sekmesini görebiliyorsunuz. Buradaki formu doldurmanız ve gerekli kimlik bilgileri gibi bilgileri vermeniz gerekiyor.