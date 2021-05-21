WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek

ABD’li sosyal medya şirketi Facebook’a ait WhatsApp’ın veri paylaşımına ilişkin kullanım koşulları güncellemesi Türkiye’de devreye girmeyecek.

Fotoğraf: AA

Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle: “Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.”

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Whatsapp’ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak tarihinde Rekabet Kurumu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı almıştı. Kurum Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluğunun durdurulması gerektiğini açıklamıştı.

WhatsApp’ın Facebook grup şirketleriyle kullanıcı verilerinin paylaşılmasını içeren son güncellemesinin kabul edilmesi için kullanıcılara önce 8 Şubat olarak duyurduğu tarihi daha sonra 15 Mayıs’a ertelemişti. Onay vermeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasının özelliklerini kademeli olarak kullanamayacağı duyurulmuştu.