Diken

Yaramazlara biraz batar!

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi Türkiye’de yürürlüğe girmeyecek

ABD’li sosyal medya şirketi Facebook’a ait WhatsApp’ın veri paylaşımına ilişkin kullanım koşulları güncellemesi Türkiye’de devreye girmeyecek.

Fotoğraf: AA

Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle: “Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir.”

Reklam

Whatsapp’ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak tarihinde Rekabet Kurumu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı almıştı. Kurum Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatmış, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluğunun durdurulması gerektiğini açıklamıştı.

WhatsApp’ın Facebook grup şirketleriyle kullanıcı verilerinin paylaşılmasını içeren son güncellemesinin kabul edilmesi için kullanıcılara önce 8 Şubat olarak duyurduğu tarihi daha sonra 15 Mayıs’a ertelemişti. Onay vermeyen kullanıcıların WhatsApp uygulamasının özelliklerini kademeli olarak kullanamayacağı duyurulmuştu.

WhatsApp’ta yeni dönem yarın başlıyor

Günün Sorusu: WhatsApp’ı ne yapıyoruz?

WhatsApp, gizlilik sözleşmesini mayısa erteledi

KVKK’dan WhatsApp’a inceleme

SON HABERLER

Gezi davaları ‘torba’ya sokuluyor

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanmaya başlıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.

Koca: Salgının sonu görünüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı geleceğinden hareketle, “Salgının sonu görünüyor” dedi.

MEB ‘merak edilenler’i yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 4’üncü sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceğini bildirdi.