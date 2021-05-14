WhatsApp’ta yeni dönem yarın başlıyor

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın yoğun eleştiriler nedeniyle ertelediği yeni gizlilik koşulları yarın yürürlüğe giriyor. Sözleşmeyi kabul etmeyenler için önümüzdeki haftalarda bazı kısıtlamalar var.

WhatsApp ( Erçin Ertürk – Anadolu Ajansı )

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi koşullarına göre toplanan veriler Facebook’la paylaşılacak ve bunu kabul etmeyen kullanıcılar, uygulamayı kullanamayacak.

Reklam

Değişikliklere eleştirel bakanlar, yeni gizlilik sözleşmesinin veri güvenliği açısından sakıncalı olduğu görüşünde.

WhatsApp ise değişikliklerin sadece şirketler arası iletişimi artırmaya yönelik olduğunu savunuyor. Şirket ayrıca sohbet içeriğinin yalnızca katılımcı kullanıcılar tarafından görülebilmesini sağlayan uçtan uca şifreleme uygulamasının da olumsuz etkilenmeyeceğinin güvencesini veriyor.

Kısıtlamalar nasıl olacak?

Koşulları kabul etmeyenler kısıtlamalara maruz kalacak. İlk olarak, WhatsApp’ın blogunda açıkladığı gibi, artık sohbet listesine (telefonda kayıtlı kullanıcıları seçip onlara mesaj attığımız bölüm) erişim sağlanamayacak. Ama gelen sesli ve görüntülü aramaları kabul etmek mümkün olacak. Bildirimler aracılığıyla sohbet mesajlarına cevap verilebilecek.

Reklam

Bir sonraki aşamada ise bunlar da mümkün olmayacak. WhatsApp, kullanıcılarının akıllı telefonlarına çağrı veya mesaj göndermeyecek.

Tüm bu süre boyunca, kullanıcılara değişiklikleri kabul etmesi yönünde uyarı mesajları yollanacak.

Tepkilere rağmen neden ısrarcı?

WhatsApp bu değişiklikle Facebook bünyesindeki tüm hizmetleri ‘birbirine bağlamayı amaçlıyor’ ve bu kapsamda daha önceden kısıtlı olarak kullandığı ‘sahip olduğumuz bilgiler’ kapsamında çeşitli amaçlar için işleyeceğini belirtiyor. AB dışındaki Türkiye dahil tüm diğer ülkelerde asıl amacın ‘hizmetlerimizi kullanabileceğiniz Facebook şirketi ürünlerine bağlamak’ olduğu da belirtiliyor.

Facebook’un elinde bulundurduğu büyük veri madeninde eşleştirecek ve işleyecek ve sonuçlarını üçüncü şirketlere satacağı bu yeni süreçte WhatsApp, şirketler müşterileriyle uygulama aracılığıyla iletişim kurduğunda bu işlemden kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Bunu yapabilmesi için de kural değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini onaylaması şart.

Dünyanın en geniş kullanıcı ağına sahip çevrimiçi ağı Facebook, 2014’te yaklaşık 22 milyar dolara Whatsapp’ı satın almıştı. Facebook potansiyel bir rakibini ortadan kaldırsa da Whatsapp’tan istediği geliri elde edemedi.

Bir dönem Whatsapp’ın hikayeler bölümünde, kullanıcıların bir gün boyunca fotoğraf ve videoyla paylaşabileceği reklamlar düşünülmüştü. Ancak bu fikir daha sonra rafa kalktı.

Şirket ne diyor?

WhatsApp, 15 Ocak 2021’de yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

“Son Güncellememizle İlgili Daha Fazla Zaman Tanıyoruz

Birçok kişiden, kısa süre önce yaptığımız güncellemeyle ilgili tam anlaşılmayan noktalar olduğuna dair bildirimler aldık. Çok fazla yanlış bilginin yayılması, kullanıcılarımızın endişelenmelerine yol açtı. Bu nedenle, prensiplerimizi ve gerçekleri herkesin anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.

WhatsApp, basit bir fikir temel alınarak geliştirildi: Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaştığınız her şey, onlarla aranızda kalır. Bu, kişisel sohbetlerinizi her zaman uçtan uca şifrelemeyle koruyacağımız anlamına geliyor. Böylece kişisel mesajlarınızı WhatsApp da Facebook da göremez. Bu amaç doğrultusunda, kullanıcıların mesaj gönderdiği veya aradığı kişilerin kaydını tutmuyoruz. Ayrıca, paylaştığınız konum bilgilerini göremiyor ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmıyoruz.

Bu güncellemeler, bahsettiğimiz konularla ilgili hiçbir şeyi değiştirmiyor. Aksine, bu güncelleme, kullanıcıların WhatsApp üzerinden işletmelere mesaj göndermelerini sağlayan yeni seçenekler sunuyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Şu anda herkesin WhatsApp üzerinden işletmelerden alışveriş yapmadığını biliyoruz. Ancak gelecekte daha fazla insanın bu seçeneği tercih edeceğini ve insanların bu hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma olanağımızı artırmıyor.

Kullanıcılardan belirli bir tarihe kadar koşulları inceleyip kabul etmelerini istemiştik. Bu isteğimizi ileri bir tarihe alıyoruz. 8 Şubat’ta kimsenin hesabı askıya alınmayacak ve silinmeyecek. Ayrıca, WhatsApp’ta gizlilik ve güvenliğin nasıl işlediğiyle ilgili yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için çok daha ciddi adımlar atacağız. 15 Mayıs’ta işletmelerle ilgili yeni seçenekler kullanıma sunulmadan önce, kullanıcılarımıza aşamalı olarak ulaşacağız. Böylelikle, kullanıcılarımız gizlilik ilkelerimizi kendilerine uygun bir zamanda inceleyebilecekler.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliğinin dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaştırılmasına önayak oldu. WhatsApp olarak, bu güvenlik teknolojisini hem bugün hem de gelecekte savunma konusunda kararlıyız. Bizimle iletişime geçen ve gerçek bilgilerin duyulmasını sağlayarak söylentilerin durdurulmasına yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. WhatsApp’ı özel ve gizli bir biçimde iletişim kurmanın en iyi yolu haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”