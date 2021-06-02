17 yaşındaki cesur yürek: Köpeklerine saldıran ayıyla girdiği mücadeleden galip çıktı

ABD’de 17 yaşındaki bir çocuk evinin arka bahçesinde köpeklerine saldıran ayıyla cesurca mücadele ederek hayvanlarını kurtardı.

California eyaletinde yaşanan olayın TikTok’ta paylaşılan güvenlik kamerası kayıtları 70 milyona yakın izlenme rakamına ulaşarak viral oldu.

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Videoda evin arka bahçesine giren ayı, iki yavrusuyla bahçe duvarının üzerinde yürürken görülüyor. Ardından bahçedeki köpekler duvara doğru koşarak ayıya havlamaya başlıyor. Ayı, üçü küçük ırk dört köpeğin üzerine doğru hamle yapmasının ardından belki de yavruları koruma içgüdüsüyle pençelerini kullanarak yanıt veriyor.

Bu arada sesleri duyup bahçeye koşan Hailey tam o esnada küçük köpekleriden birini kapan ayıyı duvardan aşağı ittiriyor. Köpekler korkuyla kaçarken ufaklığı kucaklayan Hailey de eve doğru koşuyor.

Hailey olayı şu sözlerle anlattı: “Köpekler havlamaya başladı. Ben de başka köpeklere veya sincaplara havladıklarını düşündüm çünkü hep öyle yaparlar. Neye havladıklarına bakıp susturmak için dışarı çıktım. Bir an ‘Bu ne garip bir köpek’ diye düşündüm. Gittiğimde ayı köpeklerimden birini kapıyordu. Yanına gittim, gözlerine baktım ve aklıma gelen ilk şey onu itmek oldu. Bir ayıyı itmek… Aslında o kadar da sert itmedim. Sadece dengesini kaybedip köpeğimi bırakacak kadar… Sonra öteki köpeğimi de alıp oradan kaçtım. Parmağım burkuldu, dizim kanadı ama hepimiz iyiyiz.”