Vogue’a kapak olan Malala: Sonunda üniversitede yaşıtlarımla bir araya geldim

Pakistan’da, kızların okula gitmesi için kampanya yürütürken Taliban tarafından 15 yaşındayken vurulan Malala Yusufzay, Britanya Vogue’a kapak oldu. Geçen yıl Oxford Üniversitesi’nden mezun olan Yusufzay, öğrencilik yıllarını anlattı.

Fotoğraflar: Vogue

2012’de vurulan Yusufzay, dünyada kız çocuklarının okula gitmesi için yürütülen kampanyaların simgesi olmuştu. Pakistan’dan ailesiyle Britanya’ya yerleşmiş, tedavisi orada tamamlanmış ve ülkenin saygın ünivesitelerinden Oxford’da, felsefe, siyaset ve ekonomi eğitimini geçen yıl tamamlamıştı. Yusufzay, ayrıca, 2014’te Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.

Reklam

Vogue dergisinin Britanya edisyonunun temmuz sayısına kapak olan Yusufzay, üniversite yıllarının her anının tadını çıkardığını, arkadaşlarıyla poker oynamaktan McDonald’s’ta yemek yemekten çok zevk aldığını anlattı.

Saldırının izlerini sarmaya çalıştığını ve sonra dünyadaki birçok yere gittiğini, konuşmalar yaptığını anımsatan Yusufzay, “Üniversitede sonunda yaşıtlarımla bir araya geldim; kendime vakit ayırabildim” dedi.

Üniversite öncesinde gittiği Birmingham’daki lisede herkesin ona, “Angelina Jolie, Barack Obama ve Emma Watson’la tanışmak nasıl bir şey” gibi sorular yönelttiğini söyleyen Yusufzay, “Oysa ben o dünyanın tanıdığı Malala’yı okul binasının dışında bırakmak istiyordum. Sadece sıradan bir arkadaş ve öğrenci olmak istiyordum” dedi.

Reklam

Başörtüsüyle görüntülenen Yusufzay, “Biz Pakistanlı kızlar geleneksel kıyafetlerimizi giymeye özen gösteriyoruz. Nereden geldiğimi temsil ediyor. Ben, herkese kendi kültürlerinde seslerini yükseltebileceklerini, kendi kültülerinde eşit sayılabileceklerini göstermek istiyorum” diye konuştu.