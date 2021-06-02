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Yaramazlara biraz batar!

KDV ve kira stopaj oranlarında indirim uzatıldı

Katma değer vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarında indirim uygulaması 31 Temmuz’a kadar uzatıldı. Uygulama 31 Mayıs’ta sona eriyordu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan karara göre, kira ve stopaj kesinti oranı 31 Temmuz’a kadar, yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

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KDV oranları 31 Temmuz’a kadar; işyeri kiralama, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde yüzde 18 yerine yüzde 1, yüzde 18 olarak belirlenen diğer hizmetlerde ise yüzde 8 olarak uygulanacak.

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