Akşam Postası / 8 Haziran 2021

Aile hekimliklerinde de BioNTech aşısı yapılabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık aile hekimliklerinde de BioNTech aşısı yapılabileceğini duyurdu.

Peker’den muhalefete: Şansınızı zorlamayın

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez muhalefeti hedef alarak, “Pislik dedi diye içişleri bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın” dedi.

Soylu’nun ‘Hesap vereceksiniz’ dediği haber için Cumhuriyet’e soruşturma

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkındaki ‘tecavüz’ iddiasına ilişkin bir haberden dolayı Cumhuriyet gazetesine soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Derin İlişkiler’ başlığıyla verilen ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in organize suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz’la fotoğrafının kullanıldığı haber nedeniyle Cumhuriyet’i hedef almış, “Hukuk önünde hesap vereceksiniz” demişti.

Bahçeli, Ahmet Şık’ı hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘HDP’nin kapatılmasının Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) namus borcu’ olduğunu söylerken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a da yüklendi.

Ezgi Mola’ya davada duruşma yok: Suç ‘belirli ağırlığa’ ulaşmamış

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmaya başlanacak oyuncu Ezgi Mola’nın davasında duruşma yapılmayacak.

Yatırımcı küstü, halka arzlar gözden düştü

Borsa İstanbul’da 2020 yılı başından beri halka arz edilen şirketlere gelen yoğun ilgi bitti. Rakam 800 binlerden 20 binlere kadar düştü.

İzmir depremi: 29 kişiye ‘bilinçli taksir’den dava

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdikleri iddiasıyla kamu davası açıldı.

Macron tokat yedi

Fransa cumhurbaşkanı, Drôme bölgesini ziyareti sırasında, halkı selamlamak için yaklaştığı demir parmaklıklar üzerinden yükselen bir adamdan tokat yedi.

Kanada’da Müslüman aile kamyonla ezildi: Dört ölü, bir yaralı

Fotoğraf: Reuters

Kanada’nın Ontario eyaletinde yaşayan bir Müslüman aileye saldırı düzenlendi; biri çocuk dört kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Riyad’dan U dönüşü: Suud hanedanı Esad’la flörtte

Suud hanedanı yakın zamana kadar ‘can düşmanı’ olarak gördüğü Suriye Devlet Başkanı Beşar’la arayı düzeltme yolunda.

Dünyanın önde gelen internet sitelerine erişim sorunu

Dünya çapında çok sayıda uluslararası medya kuruluşu ve sosyal medya sitelerine erişimde problem yaşanıyor. Kesintiye popüler bir CDN sağlayıcısı olan Fastly’deki bir aksaklığın nedeni olduğu düşünülüyor.