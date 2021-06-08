Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası raporu: Türkiye’nin büyüme tahmini değişmedi; Çin ve ABD’ninki arttı

Dünya Bankası, ‘Haziran 2021 Global Ekonomik Görünümlü’ raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini değişmedi. Mart ayında açıklanan verileri yineleyen Dünya Bankası Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 5, 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 4,5 büyüyeceğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini güncellenerek yüzde 5,4’e çıkartıldı; Çin için ise büyüme tahmini 0,6 puan artırılarak yüzde 8,5 oldu.


Grafik: Dünya Bankası

‘Gelişmekte olan birçok ülkenin Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği ve artçı etkilerinin devam ettiği’ vurgulanan raporda, ‘küresel görünümün belirsizliğine’ dikkat çekildi. Dünya Bankası’nın küresel ekonomideki büyüme tahmini ise raporda yüzde 5,6 olarak yerini aldı.

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