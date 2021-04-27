Dünya Bankası’na göre Türkiye’nin yoksulluğu eski seviyeye getirmesi zor

Dünya Bankası bugün yayınladığı bir raporda Türkiye’de yüzde 12.2’ye yükselen yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmenin zor olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Bankası analizlerinin yer aldığı Türkiye Ekonomik İzleme Raporu’nda şöyle dendi: “2019 yılında yüzde 10.2 olan yoksulluk oranının 2020 yılında yüzde 12.2’ye yükseldiği tahmin edilmektedir. Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir.”

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Raporda ‘kredi patlaması’ gibi atılan adımların desteğiyle Türkiye’nin 2020 yılında büyüyen birkaç G20 ülkesinden birisi haline geldiğine dikkat çekildi ancak bu büyümenin beraberinde yükselen enflasyon, uluslararası rezervlerde düşüş, lirada zayıflama, cari açıkta sert artış ve şirketlerde finansal stres getirdiğine de dikkat çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “2020 yılının sonundaki toparlanma, işgücü piyasalarının bir miktar toparlanmasına yardımcı olurken, özellikle kadınlar, gençler ve düşük vasıflı işçiler olmak üzere birçok çalışan geride kaldı. Bu durumun, yüksek enflasyonla birlikte, yoksullara daha fazla zarar vermiş olması muhtemel.”

Rapora göre ihracattaki toparlanma ve düşük baz etkisi sayesinde Türkiye’deki yıllık büyümenin 2021’de yüzde 5 gibi ‘kayda değer bir seviyeye’ ulaşması bekleniyor.

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Dünya Bankası raporunu hazırlayan ekibin lideri David Knight şunları kaydetti: “İşgücü piyasasında yaşanan şokun uzun süre kalıcı etkiler yaratması beklenmektedir. Sosyal yardımlarla birlikte aktif ve hedef odaklı işgücü piyasası politikaları özellikle kadınlar ve gençler olmak üzere insanların potansiyellerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için giderek daha önemli hale gelecek.”