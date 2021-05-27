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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası’nın enflasyon tahmini: 2021 ortalaması yüzde 15,5

Dünya Bankası, Türkiye’de bu yılın sonunda enflasyonunun yüzde 15,5 olmasını bekliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Merkez Bankası’nın (MB) bu ayın başında yayınladığı beklenti anketinde, yıl sonundaki enflasyon beklentisi 13,81 olarak çıkmıştı.

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Bankanın üst düzey ekonomisti David Knight, Türkiye ekonomisinde bu yılki görünümün çok belirsiz olduğunu ifade etti.

Yetkili, “(Ekonomi) Özellikle para politikası olmak üzere politikaların gidişatına ve corona virüsü kontrol altına alma tedbirlerinin etkililiğine bağlı olacak” dedi.

Knight, Dünya Bankası’nın bu yıl ihracatın iyileşmesine bağlı olarak Türkiye için yaklaşık yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme öngördüğünü, 2021 yılı için enflasyonun ortalama yüzde 15,5 olmasını beklediğini söyledi.

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Banka yetkilisi, yüzde 19’luk politika faizini ‘uygun’ bulurken, ‘Türkiye’nin ABD para politikasının sıkılaşmasından kaynaklanacak arz şokları dahil olmak üzere dış risklere maruz kalmaması için güçlü bir para politikası izlenmesi’ gerektiğini ifade etti.

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