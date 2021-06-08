Aşılamada yeni gruplar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyenler, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, üniversite öğretim üyeleri ve personellerinin aşılanmasının yarın başlayacağını duyurdu.

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Bakan Koca Twitter paylaşımında, aşı programında yeni bir gruba geçildiğini duyurarak, şunları kaydetti: “Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.”

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

Koca ilerleyen saatlerde bir tweet daha atarak, “Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül’de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin” diye yazdı.

Türkiye’de saat 19.02 itibariyle bir doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 18 milyon 103 bin 993’ken iki doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 288 bin 563.