Kanada’da Müslüman aile kamyonla ezildi: Dört ölü, bir yaralı

Kanada’nın Ontario eyaletinde yaşayan bir Müslüman aileye saldırı düzenlendi; biri çocuk dört kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Saldırının düzenlendiği notaya çiçekler bırakıldı; mumlar yakıldı. Fotoğraflar: Reuters

London kentinde pazar akşamı (yerel saatle 20:40) bir sürücü kamyonunu kaldırımdaki ailenin üzerine sürdü. Saldırıda 74 ve 44 yaşlarında iki kadın, 46 yaşında br adam ve 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti; kurbanların isimleri paylaşılmadı. Saldırıdan kurtulan dokuz yaşındaki çocuğun ise hastenede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi yok.

Nathanial Veltman isimli 20 yaşındaki saldırgan, 6 kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde yakalanıp tutuklandı.

‘Müslüman oldukları için hedef alındılar’

Polis müfettişi Paul Waight, “Bu kişilerin Müslüman olduğu için hedef alındığını düşünüyoruz” diyerek Veltman’ın nefret suçu işlediğini söyledi.

Saldırganın herhangi bir grubun üyesi olup olmadığının netlik kazanmadığını belirten Waight, “Saldırgan ve saldırdığı kişiler arasında bir tanışıklık, bir bağlantı yok, bu kesin” dedi.

Görgü şahitlerinden Paige Martin, “Ortalık bir anda karıştı. Her yerde kaçışan insanlar vardı. Bir kısmı yardım çağırıyordu ve yerde yatanalara yardım etmeye çalışıyordu. Herkes çığlık çığlığa feryat ediyordu” diye konuştu.

‘İslamafobi’nin Ontario’da yeri yok’

Eyaletin başbakanı Doug Ford, “Nefret ve İslamafobi’nin Ontario’da kesinlikle yeri yok” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Twitter’dan saldırı karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, “Bu sinsi ve aşağılık nefret son bulmalı. Dünkü nefret eyleminde terörize edilenlerin yakınlarına… sizin için buradayız, yanınızdayız” yazdı.

Kentin belediye başkanı Ed Holder şunları söyledi: “Bu, Müslümanlara karşı, tasarlanarak işlenmiş seri cinayet, bu kentin insanlarına yönelik bir cinayet ve kökeninde nefret var. Hepimizin kalbi parçalandı. Ailenin yasını tutuyoruz.”

‘Bu bir terör saldırısı’

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Başkanı Mustafa Faruk şöyle konuştu: “İddiaya göre bir adam arabasına bindi, yolda yürüyen Müslüman bir aileyi gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi. Onları tanımıyordu. Bu, Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısıdır ve bu şekilde ele alınmalıdır. Hükümeti, terör suçlamalarını göz önünde bulundurmak da dahil olmak üzere, saldırganı yasaların izin verdiği ölçüde yargılamaya çağırıyoruz.”

Belediye binasında üç gün süreyle bayraklar yarıya indirildi.

2016 nüfus verilerine göre Ontario eyaletinin başkenti Toronto’ya 200 kilometre mesafedeki London’da yaşayan beş kişiden biri Kanada’nın dışında bir ülkede dünyaya geldi. Araplar en kalabalık grubu oluşturuyor. Güney Asyalılar ise ikinci.

2017’de, Quebec’teki bir camiye düzenlenen saldırıda altı Müslüman hayatını kaybetmişti.