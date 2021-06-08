Mola’ya davada duruşma yok: Suç ‘belirli ağırlığa’ ulaşmamış

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmaya başlanacak oyuncu Ezgi Mola’nın davasında duruşma yapılmayacak.

Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme, ‘suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı’ gerekçesiyle davayı ‘basit yargılama usulü’ olarak dosya üzerinden görecek.

Bu şekildeki yargılamada duruşma yapılmıyor.

Ne olmuştu?

Batman’da geçen yıl intihar eden kadının bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği eski uzman çavuş Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

Mola, 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden konuya ilişkin “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Oyuncu hakkında, özür dilemeyi kabul etmemesi üzerine Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine iki yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.