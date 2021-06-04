Ezgi Mola’nın savunmasından: Her duyarlı insan gibi genel tepki verdim

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, ‘genel tepki’ verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Facebook

Batman’da geçen yıl intihar eden kadının bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği eski uzman çavuş Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

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Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin — ezgi mola (@ezgimola) August 26, 2020

Mola da 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Oyuncu hakkında, özür dilemeyi kabul etmemesi üzerine, Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un suç duyurusu üzerine dava açılmıştı.

‘Kastım yok, tepki koydum’

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, soruşturma devam ederken 19 Mart 2021’de Mola’nın ifadesi alındı.

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Oyuncu, ifadesinde şunları söyledi: “Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan) ‘#MusaOrhantutuklansın’ etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.”