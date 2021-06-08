Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelebilir

Sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70’e ulaşmasını planlayan sağlık yetkililerinin, bunun başarıya ulaşması için bazı önlemler alabileceği, aşı olanlara ‘pozitif ayrımcılık’ yapılabileceği belirtildi.

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Hürriyet’ten Nuray Sancar’ın haberine göre değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azaldığı tespit edildi. Bunun nedeni olarak, 40-50 yaş arası orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösterildi.

Buna göre uzmanlar, Sağlık Bakanlığı’nın sadece aşı kampanyasıyla yetinmemesi, farklı önlemler alması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Covid-19 aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanmasının da planlar arasında bulunduğu kaydedildi. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM’lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamaların tartışılmaya başlayacağı belirtildi. Aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği vurgulandı.

Aşılama yavaş gidiyor

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı dozu 31 milyon 116 bin 823. İki dozu da vurularak aşısını tamamlayanların sayısıysa sadece 13 milyon 221 bin 510; bu da toplumun ancak yüzde 16’sının aşı ile bağışıklandığı anlamına geliyor. Uzmanlar, bu oranın sürü bağışıklığı için ulaşılması gereken yüzde 65-70’lik asgari düzeyin çok altında kalmasına rağmen 1 Haziran’da ‘kademeli normalleşme’ye geçilmesini eleştiriyor.

Öte yandan, sağlık yetkililerince Türkiye’nin günlük 1 milyon doz aşı uygulama kapasitesi olduğu söylense de son dönemde ‘aşı kıtlığı’ nedeniyle bu rakam 200 bin civarında seyrediyor. Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonuna kadar 120 milyon doz aşının geleceğini, bu ay aşılamada bir atılım yapılacağını belirtse de henüz bu yönde bir gelişme yok.