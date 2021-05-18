Koca’ya göre bağışıklık iki aya tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta Çin’den 10 milyon doz Sinovac aşısı geleceğini belirtirken aşılamayla haziran-temmuz gibi toplumsal bağışıklık kazanılabileceğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere konuştu.

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Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti.

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran-temmuz aylarında BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

Şahin de toplantıda

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

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Aşı üreten BioNtech şirketinin CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in bu hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, “O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum” ifadesini kullandı.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin’i haziran başında Türkiye’ye davet ettiklerini de dile getirdi.

Türkiye ile Çin, toplamda 100 milyon doz Covid-19 aşısı için sözleşme imzalamıştı. Geçen hafta itibariyle Türkiye’ye 27 milyon doz aşı ulaşmıştı.