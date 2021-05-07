DSÖ, Çin’in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.
Rus aşısı Sputnik V ve Türkiye’nin de kullandığı Çin’in geliştirdiği diğer aşı Sinovac ise hala sırada.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Adalar’da tarihi dokuyu bozacak yapılaşmanın önünü açan ‘geçiş dönemi yapılaşma koşulları’nın durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy oranlarını ‘yüzde 40’ın üstünde’ diye niteleyip düşük gösteren anketleri ‘manipülasyon’ olarak niteledi.
“Vallahi hiçbir etkimiz kalmadı. Gazetelerimiz 1 hafta çıkmasa halk bu gazetelerin yayınlanmadığını fark etmez. Şu tartışma programlarına onlarca arkadaşımızı ekranda parlasınlar diye gönderiyoruz. Onların önünü açıyoruz. Bu kadar çok sayıda yayına çıkmalarına imkan vermemize rağmen bir tanesi bile tesirli ve ünlü bir yorumcu olamadı. Milletin çok büyük çoğunluğu hele gençler hiçbirini tanımıyor.
Van Gölü havzasındaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri Erçek Gölü’ne bir ay erken geldi.
İkizdereliler vekillere kırgın. Nedenini Diken’e konuşan bir İkizdereli şu ifadelerle özetliyor: “İş makinelerini durdurmuyorlar. Gelmelerin katkısı bizden çok kendilerine.”