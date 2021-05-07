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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ, Çin’in geliştirdiği Sinopharm aşısına acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Rus aşısı Sputnik V ve Türkiye’nin de kullandığı Çin’in geliştirdiği diğer aşı Sinovac ise hala sırada.

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